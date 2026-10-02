{"_id":"6abfee9e1e4d1062700f0114","slug":"video-decision-taken-to-ban-dowry-at-the-brahmin-communitys-grand-assembly-campaign-against-substance-abuse-to-be-launched-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"ब्राह्मण समाज की महापंचायत में दहेज पर रोक का फैसला, नशे के खिलाफ चलेगा अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित ब्राह्मण समाज की महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। दहेज पर रोक, शादी में 51 से अधिक बाराती न ले जाने, नशे और डीजे पर प्रतिबंध समेत बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव कमेटियां बनाने का निर्णय लिया गया। महापंचायत में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी पहुंचे और 52 पाल द्वारा लिए गए फैसलों को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बड़ा कदम बताया।

... और पढ़ें