Palwal News: विस्फोट से दो बच्चे झुलसे, मेडिकल कॉलेज में भर्ती

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हथीन। उटावड़ स्थित पीले वाली मस्जिद के पास अचानक हुए विस्फोट की चपेट में आने से दो बच्चे झुलस गए। दोनों को उपचार के लिए नूंह के नल्हड़ स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायल बच्चों की पहचान फरीयान, पुत्र रहीश और रेहान पुत्र शौकीन के रूप में हुई है।जानकारी के अनुसार, मस्जिद के पास पहाड़ी क्षेत्र में करीब नौ-दस वर्ष आयु के दोनों बच्चे खेल रहे थे। तालाब के पास पटाखों की वेस्ट प्लास्टिक के कट्टे पड़े थी। दोनों बच्चे कट्टे को उठाकर घर के पास ले आए। खेल-खेल में वे कट्टे पर पत्थर मारने लगे। इसी दौरान अचानक से उसमें विस्फोट हो गया।विस्फोट की तेज आवाज से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में एक बच्चे का पैर और दूसरे का हाथ गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन दोनों को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे।सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुनील कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि विस्फोटक वेस्ट वहां कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।