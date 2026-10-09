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पलवल में राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता शुरू, 23 टीमों के 850 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा
पलवल जिले में राज्य स्तरीय स्कूली खो-खो प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की माता रतन देवी और भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसमें हरियाणा की 23 टीमों के करीब 850 खिलाड़ी अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में भाग ले रहे हैं। पहले दिन अंडर-14 बालक वर्ग में कई रोमांचक मुकाबले हुए। देखिए प्रतियोगिता की खास झलकियां।
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