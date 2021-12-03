Palwal News: घर में घुसकर मां और दो बेटियों पर हमला, नौ पर प्राथमिकी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:01 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। कैंप थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद मोहल्ले में घर में घुसकर एक परिवार पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में मां और उसकी दो बेटियां घायल हो गई। इनमें मंजू की हालत गंभीर होने पर उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में गजराज ने बताया कि उसकी तीन बेटियां घर पर अकेली थीं। आरोप है कि संदीप और सोनू उसकी बेटी मंजू के साथ छेड़छाड़ करते थे। इस बारे में आरोपियों को समझाया भी था। इसके बाद रविवार को शाम करीब 5:45 बजे रोहित, राजेश, सुनीता, निमेश, मोनिका, सोनू, संदीप, रुचि और रेखा ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। इसमें मंजू, अंजलि और उसकी पत्नी सुमन घायल हो गई।
पुलिस जांच में छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट और सीटी स्कैन में चोट व फ्रैक्चर सामने आने पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पलवल। कैंप थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद मोहल्ले में घर में घुसकर एक परिवार पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में मां और उसकी दो बेटियां घायल हो गई। इनमें मंजू की हालत गंभीर होने पर उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में गजराज ने बताया कि उसकी तीन बेटियां घर पर अकेली थीं। आरोप है कि संदीप और सोनू उसकी बेटी मंजू के साथ छेड़छाड़ करते थे। इस बारे में आरोपियों को समझाया भी था। इसके बाद रविवार को शाम करीब 5:45 बजे रोहित, राजेश, सुनीता, निमेश, मोनिका, सोनू, संदीप, रुचि और रेखा ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। इसमें मंजू, अंजलि और उसकी पत्नी सुमन घायल हो गई।
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पुलिस जांच में छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट और सीटी स्कैन में चोट व फ्रैक्चर सामने आने पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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