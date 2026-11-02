{"_id":"6ae8ab182213061d01005594","slug":"video-palwal-students-visited-the-district-secretariat-and-gathered-information-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल: विद्यार्थियों ने किया जिला सचिवालय का भ्रमण, छात्रों ने ली जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल: विद्यार्थियों ने किया जिला सचिवालय का भ्रमण, छात्रों ने ली जानकारी

अनुज कुमार

Updated Mon, 02 Nov 2026 08:54 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 08:54 PM IST







Link Copied



प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए सोमवार को खंड हसनपुर के पांच सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने जिला सचिवालय का भ्रमण किया। प्रशासन से परिचय अभियान के तहत नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने समाधान शिविर में भाग लिया और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। ... और पढ़ें

विज्ञापन