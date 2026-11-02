{"_id":"6ae8ab182213061d01005594","slug":"video-palwal-students-visited-the-district-secretariat-and-gathered-information-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल: विद्यार्थियों ने किया जिला सचिवालय का भ्रमण, छात्रों ने ली जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पलवल: विद्यार्थियों ने किया जिला सचिवालय का भ्रमण, छात्रों ने ली जानकारी
प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए सोमवार को खंड हसनपुर के पांच सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने जिला सचिवालय का भ्रमण किया। प्रशासन से परिचय अभियान के तहत नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने समाधान शिविर में भाग लिया और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।