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नया सफर योजना से बदलेगा NCR का परिवहन, पुराने BS-4 वाहनों की जगह मिलेंगे स्वच्छ विकल्प
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नया सफर (परिवर्तन) योजना शुरू की है। योजना के तहत BS-4 और उससे पुराने ट्रकों व बसों को हटाकर BS-6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। पलवल के जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव आरटीए जितेन्द्र कुमार ने वाहन मालिकों और अन्य स्टेक होल्डर्स से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। पात्र वाहन मालिकों को नए BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी, 5% ब्याज सबवेंशन और पांच वर्षों तक फ्यूल वाउचर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। योजना का संचालन डिजिटल नया सफर’ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
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