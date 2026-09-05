Palwal News: दीप्ति गर्ग होंगी पलवल की नई एसपी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:32 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:32 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। 2020 बैच की आई पी एस अधिकारी दीप्ति गर्ग पलवल जिला की नई एसपी होंगीं। उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक नीतीश अग्रवाल बतौर एसपी सेवा दे रहे थे। उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है। इससे पूर्व तीन सितंबर को मेधा भूषण को एसपी बनाया गया था, लेकिन अब उस आदेश को रद्द कर दीप्ति गर्ग की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
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हथीन। 2020 बैच की आई पी एस अधिकारी दीप्ति गर्ग पलवल जिला की नई एसपी होंगीं। उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक नीतीश अग्रवाल बतौर एसपी सेवा दे रहे थे। उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है। इससे पूर्व तीन सितंबर को मेधा भूषण को एसपी बनाया गया था, लेकिन अब उस आदेश को रद्द कर दीप्ति गर्ग की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।