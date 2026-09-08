{"_id":"6aa0010b8e369f63200ec8d8","slug":"video-market-committee-issues-tender-for-garbage-collection-at-palwal-vegetable-market-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल: सब्जी मंडी में अब रोज उठेगा कूड़ा, मार्केट कमेटी ने जारी किया टेंडर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल शहर की सब्जी मंडी में करीब एक साल से चली आ रही कूड़ा उठान की समस्या अब दूर होने की उम्मीद है। मार्केट कमेटी ने रोजाना कूड़ा उठाकर डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने के लिए टेंडर जारी किया है। इस व्यवस्था पर करीब 50 हजार रुपये प्रतिमाह खर्च होंगे। बारिश के दौरान कूड़ा जमा होने से दुर्गंध और मच्छरों की समस्या बढ़ जाती थी। नियमित कूड़ा उठान शुरू होने से दुकानदारों, आढ़तियों और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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