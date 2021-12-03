Palwal News: शराब-मांस बिक्री बंद करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:34 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नगीना। पर्युषण पर्व के अवसर पर सर्व जातीय सेवा समिति ने प्रदेश सरकार से 16 से 25 सितंबर तक शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। समिति के उपाध्यक्ष रजत जैन ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रदेश को इन 10 दिनों के लिए मद्य एवं मांस मुक्त घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्युषण पर्व जैन समाज के लिए अत्यंत पवित्र अवसर है, जिसमें दशलक्षण धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। भगवान महावीर के जियो और जीने दो संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे अहिंसा और जीव दया की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
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नगीना। पर्युषण पर्व के अवसर पर सर्व जातीय सेवा समिति ने प्रदेश सरकार से 16 से 25 सितंबर तक शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। समिति के उपाध्यक्ष रजत जैन ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रदेश को इन 10 दिनों के लिए मद्य एवं मांस मुक्त घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्युषण पर्व जैन समाज के लिए अत्यंत पवित्र अवसर है, जिसमें दशलक्षण धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। भगवान महावीर के जियो और जीने दो संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे अहिंसा और जीव दया की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।