Palwal News: काम पर नहीं लौटे तो सफाई कर्मियों पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:36 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। पांच सितंबर तक काम पर लौटने के लिए दिए गए नोटिस के बावजूद ड्यूटी जॉइन नहीं करने वाले 21 सफाई कर्मियों को नगर पालिका फिर से नोटिस देगी। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका और जिला प्रशासन ने हड़ताल पर बैठे कर्मियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक काम पर नहीं लौटने और कचरा उठान में बाधा डालने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। कर्मियों को जारी किए गए नोटिस का जवाब भी देना होगा। नगर पालिका कर्मियों ने नोटिस नहीं लिया है। पालिका सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि अब नोटिस चस्पा किए जाएंगे। प्रशासन की ओर से कचरा उठान व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम जारी रखे जाएंगे।
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हथीन। पांच सितंबर तक काम पर लौटने के लिए दिए गए नोटिस के बावजूद ड्यूटी जॉइन नहीं करने वाले 21 सफाई कर्मियों को नगर पालिका फिर से नोटिस देगी। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका और जिला प्रशासन ने हड़ताल पर बैठे कर्मियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक काम पर नहीं लौटने और कचरा उठान में बाधा डालने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। कर्मियों को जारी किए गए नोटिस का जवाब भी देना होगा। नगर पालिका कर्मियों ने नोटिस नहीं लिया है। पालिका सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि अब नोटिस चस्पा किए जाएंगे। प्रशासन की ओर से कचरा उठान व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम जारी रखे जाएंगे।