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शादी-ब्याह में डीजे और शराब पर रोक, मृत्यु भोज भी होगा बंद

Sun, 06 Sep 2026 09:51 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Sun, 06 Sep 2026 09:51 PM IST
Ban on DJs and alcohol at weddings funeral feasts to be stopped as well
52 पालों की ओर से मंडकोला में आयोजित महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों और फिजूलखर्ची को समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महापंचायत में तय किया गया कि शादी, लग्न, सगाई, भात समेत किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में डीजे नहीं बजाया जाएगा। साथ ही किसी भी कार्यक्रम में नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाएगा और शादी समारोह में शराब पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा मृत्यु भोज को भी बंद करने का निर्णय लिया गया।
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