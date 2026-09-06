52 पालों की महापंचायत के बड़े फैसले: बरात में मांसाहार पर रोक, शामिल होंगे 51 लोग, शादी में नहीं होगा पनीर

शादी में पनीर से बनी सामग्री का प्रयोग नहीं

महापंचायत में निर्णय लिया गया कि बारात में अधिकतम 51 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। बरातियों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होगी। भोजन में खोया और पनीर से बनी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिक मात्रा में मिठाई और जरूरत से ज्यादा सब्जियां बनाने पर भी रोक रहेगी। कन्या पक्ष की ओर से शादी में शामिल लोग कन्यादान के बाद लौट जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे। शादी की किसी भी रस्म में अधिकतम 1100 रुपये ही दिए जा सकेंगे। वर पक्ष को कन्यादान के रूप में अधिकतम 11 हजार रुपये, 11 बर्तन, परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े, एक संदूक, एक अलमारी, एक बेड, दो तोले सोना और 100 ग्राम चांदी के आभूषण ही दिए जा सकेंगे।