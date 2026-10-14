पलवल में आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

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पलवल शहर में अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत और जीजीडीएसडी कॉलेज की यूथ रेड क्रॉस इकाई की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, सतर्कता बरतने और आपात स्थिति में सुरक्षित रहने के तरीके बताए गए। साथ ही आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया।

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