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नारनौल। निजामपुर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुक्रवार को राजकीय विद्यालय निजामपुर में बाल विवाह निषेध राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। वहीं, विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकालकर आमजन को बाल विवाह रोकने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य प्रभावित होता है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई होने के साथ-साथ कानूनन अपराध भी है। वक्ताओं ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे स्वयं जागरूक बनें और अपने आसपास भी लोगों को इस कुप्रथा के खिलाफ जागरूक करें। इसके बाद विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकालकर बाल विवाह मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। रैली के माध्यम से लोगों को बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए आगे आने की अपील की गई। कार्यक्रम में एमडीडी ऑफ इंडिया की ओर से जिला समन्वयक अजय चौहान, हेमंत सैनी और हेमंत शर्मा मौजूद रहे। जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से मनोज देवी एवं संतोष देवी तथा बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की ओर से सरिता यादव और अंकित ने भाग लिया। विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया और समाज के प्रत्येक वर्ग से इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

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