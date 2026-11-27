{"_id":"6b096c138b90f13b930b9ef2","slug":"video-legal-assistance-provided-under-one-roof-over-25-departments-set-up-awareness-stalls-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"एक छत के नीचे मिली कानूनी मदद, 25 से अधिक विभागों ने लगाए जागरूकता स्टॉल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। न्याय सबके लिए। इसी अवधारणा को लेकर शुक्रवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से राजकीय पीजी कॉलेज में मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के तत्वावधान में नालसा (नालसा) के विधिक सेवा शिविर मॉड्यूल के अनुसार आयोजित हो रहा है। इस मेगा कैंप का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ रितु वाई के बहल ने किया। उनके साथ सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव नीलम कुमारी भी मौजूद थी। कैंप में 25 से अधिक विभागों और संस्थाओं ने स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों के जरिए आमजन को सरकार की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी मिली और उन्होंने इनका लाभ भी उठाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने कानून से जुड़े विषयों पर संवेदनशील प्रस्तुतियां दीं। नागरिकों को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ रितु वाई के बहल ने कहा कि जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज डीएलएसए सुनता है। उन्होंने कहा कि न्याय को आसानी से हर व्यक्ति तक पहुंचाना सबका मकसद है। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन के साथ मिलकर यह कैंप लगाया गया है, ताकि हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ तो पहुंचे ही, साथ ही वह कानून के प्रति जागरूक भी रहे। डॉ बहल ने कहा कि बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य पीड़ितों को कानूनी मदद देना और उन्हें निःशुल्क वकील उपलब्ध कराना जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का दायित्व है। इस मौके पर सीजेएम नीलम कुमारी ने कहा कि कानूनी सहायता के लिए प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01282-250322 और 9813141559 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नालसा और हालसा के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीएलएसए गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पवारिया ने स्वागत संबोधन दिया और इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी अमित चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ विश्वेश्वर कौशिक और जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

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