{"_id":"6afdaf7cdc557cad45037213","slug":"video-five-day-training-for-79-tgt-english-teachers-begins-in-the-district-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिले में 79 टीजीटी अंग्रेजी शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महेंद्रगढ़। जिले में 79 टीजीटी अंग्रेजी शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा संबंधी दक्षता में सुधार करना है। साथ ही, उनके शिक्षण कौशल को मजबूत बनाना भी इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। प्रशिक्षण में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाने के नए तरीकों की जानकारी दी जा रही है। उन्हें भाषा शिक्षण को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाने पर जोर देने को कहा गया है। इसका लक्ष्य बच्चों में रटने की प्रवृत्ति कम करना है। इससे विद्यार्थी भाषा को व्यवहार में इस्तेमाल करना सीखेंगे। यह पूरी प्रक्रिया समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित की जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम डीपीसी दिलबाग सिंह की अध्यक्षता में संचालित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम एडीसी के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के ज्ञान और समझ का आकलन किया जाएगा। इसके लिए शुरुआत में प्रारंभिक परीक्षा और प्रशिक्षण समाप्त होने पर अंतिम परीक्षा ली जाती है। डाइट संकाय, बीआरसी, डीईओ और डीपीसी कार्यालय की टीमें स्कूलों में जाकर कक्षा अवलोकन करती हैं। इसके माध्यम से यह जांचा जाता है कि शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकों को कक्षाओं में कैसे लागू कर रहे हैं। कार्यक्रम में भूमिका इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई अधिकारियों और मुख्य प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डीपीसी के उप अधीक्षक शिवराज सिंह और आईएफआईसी इंचार्ज डॉ. आईसी शर्मा इसमें शामिल हैं। व्याख्याता नरेश गोयल और प्रशिक्षण समन्वयक धर्मेंद्र ने भी योगदान दिया। मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप, विधि, संयोगिता, राजेश, वीरेंद्र, नरेंद्र, अजय, महेश, नरेश और सुरेंद्र सहित अन्य की भी भूमिका रही।

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