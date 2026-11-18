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महंगाई पर सत्ता पक्ष ने एक वर्ष में इसे नियंत्रित करने के प्रयासों का आश्वासन दिया। एसआईआर पर कानून मंत्री की भूमिका निभा रहे विद्यार्थी ने इसे मतदाता सूची को पारदर्शी व अद्यतन बनाने की निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र प्रक्रिया बताया।कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी सुनील खुडानिया ने की। डॉ. संजय कुमार पर्यवेक्षक तथा विनोद नापा और अमित काजल निर्णायक रहे। डॉ. राकेश कुमार और डाइट महेंद्रगढ़ से अरुण कुमार भी मौजूद रहे। प्राचार्य विनोद कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया।बबरूवाहन वोहरा, रमेश कुमार, आर्य समाज प्रधान रघुवीर सिंह और प्रवक्ता निहाल सिंह सहित शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम से विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं, तर्क और सवाल पूछने का व्यावहारिक अनुभव मिला।