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खनन विभाग ने बताया कि अप्रैल से 17 नवंबर तक अवैध खनन व परिवहन पर 414 वाहन जब्त किए गए और 110 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। इस दौरान 2.84 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।आंतरी-बिहारीपुर, नांगल कालिया, बायल और पांचनोता में खाइयां खोदकर अवैध रास्ते बंद कराए गए। बायल व बखरीजा में एक-एक जेसीबी, गढ़ी में दो पोकलेन, खराणी में ट्रैक्टर-लोडर व ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा नांगल कालिया में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। आंतरी, बिहारीपुर और जैनपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में नियमित निगरानी जारी है।