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नारनौल में महावीर चौक पर हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया, 3 को नगर परिषद के गेट पर ताला लगाने की दी चेतावनी
नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नारनौल इकाई के कर्मचारियों की हड़ताल आज 27वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने नगर परिषद नारनौल से महावीर चौक तक प्रदर्शन किया। इसके बाद महावीर चौक पर हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया। उन्होंने 3 सितंबर को नगर परिषद के गेट पर ताला लगाने की चेतावनी दी है।
इकाई प्रधान भूपेंद्र सरवन और अग्निशमन विभाग के प्रधान गुरदयाल सिंह की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन हुआ। नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य कैशियर महेंद्र संगेलिया ने बताया कि 31 अगस्त को सरकार से वार्ता हुई। यह वार्ता विफल रही क्योंकि इसमें कोई निकाय मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे जातिवाद का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि संबंधित मंत्री विपुल गोयल या मुख्यमंत्री क्यों सामने नहीं आए। कर्मचारियों ने कच्चे और ठेके के कर्मचारियों को नीति बनाकर स्थायी करने की मांग की।
कर्मचारियों ने फरीदाबाद केमिकल फैक्टरी में शहीद हुए दो फायर कर्मचारियों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगा। साथ ही, एक-एक सरकारी नौकरी की भी मांग की। उन्होंने हरियाणा में पालिका रोल पर लगे सभी कर्मचारियों को स्थायी करने की भी बात कही। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक समझौता नहीं होता और परिपत्र जारी नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी। वार्ता में सरकार के कार्यकर्ताओं के कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में 31 अगस्त की शाम मशाल जुलूस भी निकाला गया।
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