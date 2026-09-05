नारनौल में बर्खास्तगी के बाद पर्यावरण संरक्षण की राह पर तेज बहादुर यादव, घर पर तैयार किया अनोखा बगीचा

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भारतीय सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त होने के बाद तेज बहादुर यादव ने अपने जीवन को एक अलग दिशा देते हुए अपने घर पर पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल की है। उन्होंने अपने घर के आसपास सैकड़ों प्रकार के फलदार, फूलदार और विभिन्न प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाकर एक खूबसूरत बगीचा तैयार किया है। तेज बहादुर यादव के इस बगीचे में अलग-अलग किस्मों के फलदार पौधों के साथ-साथ फूलों और अन्य प्रजातियों के अनेक पेड़-पौधे देखने को मिलते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति से जुड़ाव केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि जीवन में जहां भी उन्हें थोड़ी-सी जगह उपलब्ध हो, वहां कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। उनके अनुसार पेड़-पौधे लगाने से न केवल पर्यावरण बेहतर होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ हवा और हरियाली सुनिश्चित होती है। तेज बहादुर यादव का कहना है कि यदि प्रत्येक युवा अपने जीवन में कुछ पेड़ लगाने और उन्हें बड़ा करने का संकल्प ले, तो आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका यह प्रयास युवाओं को प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने वाला संदेश दे रहा है।

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