Mahendragarh-Narnaul News: मांडोला को हरा गाहड़ा क्वार्टर फाइनल में पहुंचा

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महेंद्रगढ़। गांव मालड़ा में बाबा खेमचंद दास जौहड़िया की स्मृति में आयोजित क्रिकेट महाकुंभ में खिलाड़ियों का रोमांच लगातार बढ़ रहा है। प्रतियोगिता के पूल मुकाबले में मांडोला और गाहड़ा के बीच फाइनल मैच खेला गया। मांडोला की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात ओवर में सात विकेट खोकर 59 रन बनाए। जवाब में गाहड़ा की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 5.2 ओवर में चार विकेट खोकर 60 रन बना लिए और छह विकेट से मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ गाहड़ा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आयोजन समिति से जुड़े विजय पाल मालड़ा ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 2.51 लाख रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है। प्रतियोगिता में ओपन कबड्डी और 55 किलोग्राम भार वर्ग कबड्डी भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। ओपन कबड्डी 18 सितंबर से शुरू होगी। संवाद