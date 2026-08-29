{"_id":"6a92869b9b4df2483e034751","slug":"video-sanitation-workers-anger-erupts-in-kurukshetra-cabinet-minister-krishan-bedi-effigy-burnt-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र: सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का फूंका पुतला, कई संगठनों ने दिया समर्थन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरुक्षेत्र। अपनी विभिन्न भागों को लेकर आंदोलन कर रहे नगर निकाय के सफाई कर्मचारी आज भड़क उठे और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का पुतला जलाया। सफाई कर्मचारियों को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कर्मचारी यूनियन व अन्य कई संगठनों ने भी समर्थन दिया। कर्मचारी दमकल केंद्र पर चलाई जा रहे धरना स्थल से पुतले की शव यात्रा निकालते हुए पिपली थर्ड गेट मुख्य रोड पर नई बस अड्डे के पास चौक पर पहुंचे जहां पहले जमकर शयापा किया गया और फिर पुतले को आज के हवाले कर दिया। कर्मचारी नए दौरान जमकर नारेबाजी भी की और कहां की जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। वे मांगों को लेकर सरकार को मना कर ही रहेंगे। कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

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