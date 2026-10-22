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कुरुक्षेत्र में बिजली गुल होने पर लोगों का फूटा गुस्सा, दो जगह लगाया जाम

Thu, 22 Oct 2026 09:54 PM IST
सुधीर शर्मा
Sudhir Sharma सुधीर शर्मा
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:54 PM IST
People’s anger erupted following a power outage in Kurukshetra; they blocked roads at two locations.
कुरुक्षेत्र के वीआईपी रोड कहे जाने वाले केडीबी रोड पर ब्रह्मा चौक बिजली गुल होने के चलते आसपास के लोगों ने जाम कर दिया है। सैकड़ो की संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं और वाहन जाम में फंस गए हैं। उधर कुरुक्षेत्र के इस्माईलाबाद में भी बिजली गुल होने के चलते लोग नेशनल हाईवे 152 डी पर उतर आए हैं और दो जगह पर जाम लगा दिया है
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