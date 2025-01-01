Kurukshetra News: वोट चोरी और सीईसी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, फूंका पुतला

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लाडवा। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी तरह के चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को लाडवा में प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेवा सिंह और अंबाला शहर के विधायक निर्मल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ-देश बचाओ और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला।इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी मांगें उठाईं। प्रदर्शन के लिए सुबह 10 बजे से ही कांग्रेस कार्यकर्ता रामकुंडी परिसर में जुटने शुरू हो गए थे। इसके बाद सुबह 11:20 बजे पर कार्यकर्ता रामकुंडी से बाबैन रोड होते हुए रोष मार्च निकालकर उपमंडल कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन की अगुवाई अंबाला शहर के विधायक निर्मल सिंह और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेवा सिंह ने की।विधायक निर्मल सिंह ने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पूरे देश में, खासकर युवाओं में सरकार के प्रति रोष है। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता का वोट महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में सवाल हैं तो चुनाव आयोग को उनका जवाब देना चाहिए।