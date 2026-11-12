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कुरुक्षेत्र में छाई हल्की धुंध, तापमान भी लुढ़का

Thu, 12 Nov 2026 03:17 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:17 PM IST
Light haze descends on Kurukshetra; temperatures also dip
कुरुक्षेत्र। जिलेभर में सुबह के समय फल की धुंध छाई हुई है तो वही ठंड भी अपना एहसास करवा रही है। धुंध के कारण सुबह 7:30 बजे तक भी वहां लाइटें जलाकर चलते रहे, जिसे चलते चालकों को कुछ परेशानी भी हुई। वही तापमान भी लुढक गया है तो सब्जी भी अपना एहसास करवा रही है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया तो वही न्यूनतम तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा गिरफ्तार से हवाएं भी चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है।
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