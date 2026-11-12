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कुरुक्षेत्र: नेशनल हाईवे पर सुबह पांच बजे बस-ट्राला टकराए, दिल्ली से जम्मू जा रही थी बस; शाहाबाद में हादसा

Thu, 12 Nov 2026 08:41 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Published by: Nivedita Updated Thu, 12 Nov 2026 08:41 AM IST
सार

बस दिल्ली से जम्मू की ओर जा रही थी। हादसा हुआ, तब बस सवार अधिकतर लोग सो रहे थे। बस जैसे ही शाहाबाद में मारकंडा पुल के पास पहुंची तो आगे चल रहे एक ट्राले में टक्कर हो गई। हालांकि बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बच गए।

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bus trailer truck collided on National Highway in Shahabad.
कुरुक्षेत्र में हादसा - फोटो : संवाद

विस्तार
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कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर सुबह करीब 5 बजे एक निजी बस व ट्राले की टक्कर हो गई। बस में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। 
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बताया जा रहा है कि बस दिल्ली से जम्मू की ओर जा रही थी। हादसा हुआ, तब बस सवार अधिकतर लोग सो रहे थे। बस जैसे ही शाहाबाद में मारकंडा पुल के पास पहुंची तो आगे चल रहे एक ट्राले में टक्कर हो गई। हालांकि बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बच गए। बस का एक दरवाजा भी लॉक हो गया जिसके चलते कई यात्री आपात दरवाजे से निकले। यात्रियों के मुताबिक चालक तेज गति से बस चला रहा था। ट्राला चालक ने भी अचानक ब्रेक लगा दी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने भी हादसे की जांच शुरू कर दी है।
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