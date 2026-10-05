{"_id":"6ac3cbc5c65d2f9b3403d32f","slug":"video-kurukshetra-kurukshetra-police-in-action-simultaneous-raids-on-drug-dens-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र: एक्शन में कुरुक्षेत्र पुलिस, नशे के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरुक्षेत्र। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस सोमवार को एक्शन में नजर आई। पुलिस ने शहर में एक साथ कई स्थानों पर सर्च एवं चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। अलग-अलग टीमों ने शोरगीर बस्ती, इंदिरा कॉलोनी, गांधी नगर समेत अन्य इलाकों में संदिग्ध मकानों, किराये के मकानों और नशे से जुड़ी गतिविधियों के संभावित ठिकानों को खंगाला। अभियान में थाना पुलिस के साथ सीआईए, एंटी नारकोटिक सैल और डॉग स्क्वायड की टीमें भी शामिल रहीं। पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय सुरेश कुमार और डीएसपी लाडवा निर्मल सिंह की अगुवाई में यह अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के साथ कई लोगों की तलाशी भी ली। संभावित ठिकानों पर पहुंचकर पुलिस ने वहां मौजूद लोगों और गतिविधियों की जानकारी जुटाई। डीएसपी लाडवा निर्मल सिंह ने बताया कि नशे के कारोबार से जुड़े संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ऐसे स्थानों की भी पहचान कर रही है, जहां से नशीले पदार्थों की बिक्री या सप्लाई होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नशे के कारोबारियों को नहीं बख्शेंगे : एसपी पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य नशे के नेटवर्क को कमजोर करने के साथ युवाओं को नशे से दूर रखना है। पुलिस ने आमजन से भी अपील की कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री, सप्लाई या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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