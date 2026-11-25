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गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर मंगलवार की रात भर आतिशबाजी का सिलसिला जारी रहा। धर्मनगरी के गुरुद्वारों में दिन के साथ-साथ रात भर भी चहल-पहल बनी रही। गुरुद्वारा छठी पादशाही में प्रकाश पर्व को विशेष अंदाज में मनाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने दीये और मोमबत्तियां जलाकर गुरु नानक देव जी को याद किया। गुरुद्वारे में देर रात तक पाठ चलता रहा और आधी रात तक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संगत ने प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व, जिला में भव्य नगर कीर्तन भी निकाले गए।

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