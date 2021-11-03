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इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब परिवारों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है।बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर भवन का निर्माण भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस भवन में समाज के लोगों के सामाजिक कार्यक्रम, बैठकें, सांस्कृतिक आयोजन और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। इससे समाज में एकता और भाईचारे को मजबूती मिलेगी।उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को समानता का अधिकार दिलाया।उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दिया। प्रदेश सरकार भी बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलते हुए वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक एवं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंताराम वाल्मीकि ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भवन समाज की अस्मिता का प्रतीक है। इसके निर्माण से गांव के लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक बेहतर स्थान उपलब्ध होगा।इस अवसर पर गांव के सरपंच अनिल कुमार सहित गांव के गणमान्य व्यक्ति, पंचायत सदस्य, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।