विज्ञापन



परिवहन निदेशालय की ओर से इस संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में साझा मोर्चा के तहत आने वाली सभी यूनियनों के दो-दो पदाधिकारी शामिल होंगे।

साझा मोर्चा के सदस्य एवं ऑल हरियाणा रोडवेज यूनियन के प्रदेश महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा ने बताया कि 25 अगस्त को परिवहन मंत्री को मांगपत्र सौंपकर कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों के समाधान की मांग उठाई गई थी। इसके बाद परिवहन मंत्री ने यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में राज्य परिवहन निदेशालय ने पहले 25 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन अब नए पत्र के माध्यम से बैठक स्थगित कर आठ दिसंबर की तारीख तय की गई है। संवाद

विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर परिवहन मंत्री के साथ 25 नवंबर को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक आठ दिसंबर को दोपहर दो बजे चंडीगढ़ में होगी।