{"_id":"6a9ee115757cb74ca20f9a8f","slug":"video-kurukshetra-bar-association-election-battle-reaches-fever-pitch-candidates-pull-out-all-the-stops-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र: चरम पर पहुंचा बार एसोसिएशन का चुनावी घमासान, प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरुक्षेत्र। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पैनलों की ओर से शक्ति प्रदर्शन करने और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं का समर्थन जुटाने की होड़ लगी हुई है। प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से मतदाता अधिवक्ताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। दिन के साथ-साथ अब रात के समय भी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का अभियान जारी है। अधिवक्ताओं के चैंबरों से लेकर विभिन्न स्थानों पर संपर्क साधा जा रहा है। प्रत्याशी अपने-अपने पैनल की नीतियों और अधिवक्ताओं के हित में किए जाने वाले कार्यों को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। चुनाव को लेकर दोनों पैनलों के समर्थक भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों के साथ समर्थक अधिवक्ता भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। चुनावी माहौल में एक-दूसरे के समर्थन में बैठकों और संपर्क अभियानों का दौर चल रहा है। जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, मुकाबला भी रोचक होता जा रहा है। बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब प्रत्याशियों की कोशिश अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने और अपने पक्ष में माहौल बनाने की है। 11 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में भी उत्सुकता बनी हुई है। विक्रम शर्मा ने जुटाया समर्थन, आज सहदेव दिखाएंगे ताकत सोमवार को विक्रम शर्मा पैनल ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बार रूम हाल में खास मीटिंग की, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। उनके सामने विभिन्न मुद्दे भी रखे और कहा कि हर अधिवक्ता के हित में इन मुद्दों पर काम किया जाएगा। चैंबर निर्माण से लेकर पार्किंग तक हर दिशा में कार्य होगा। उधर सहदेव पैनल आज मंगलवार को अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। वे भी अधिवक्ताओं के समक्ष अपने मुद्दे रखते हुए वोट की अपील करेंगे। यह समय आने पर पता चल पाएगा कि मतदाता अधिवक्ता किस पैनल के सिर जीत का सेहरा बांधते हैं। ये है चुनाव मैदान में प्रधान----- सहदेव रढान, विक्रम शर्मा उपप्रधान-- प्रवीन चोपड़ा, सतपाल सिंह उपप्रधान महिला-- आरती अग्रवाल, मंजू रानी महासचिव-- अलोक शर्मा, साहिल मंगला व विक्रम सिंह संयुक्त सचिव--गुलशन कुमार, जितेंद्र चौहान खंजाची--पियूष गोयल, रितविक लेडी एक्जिक्यूटिव-- अन्नू, रजनी

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