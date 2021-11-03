Kurukshetra News: प्रधानाचार्या सुमन बाला को मिला शिक्षक गौरव सम्मान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:22 AM IST
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कुरुक्षेत्र। शिक्षक दिवस के अवसर पर गीता ज्ञान संस्थानम् में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ज्ञानानंद ने शिक्षकों के महत्व और समाज निर्माण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण का सच्चा शिल्पकार बताया। इस अवसर पर गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमन बाला को उत्कृष्ट शैक्षणिक नेतृत्व, समर्पण और अनुकरणीय सेवाओं के लिए शिक्षक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान फीनिक्स क्लब की ओर से प्रदान किया गया।
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