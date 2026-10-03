{"_id":"6ac0c233a029d9c972067202","slug":"video-athletes-are-showcasing-their-prowess-today-at-the-junior-state-athletics-championship-in-kurukshetra-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र में जूनियर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज खिलाड़ी दिखा रहे दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में चल रही जूनियर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता में करीब 2000 खिलाड़ी अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को करीब 800 खिलाड़ियों ने विभिन्न मुकाबलों में अपना प्रदर्शन किया, जबकि आज शेष खिलाड़ी अलग-अलग स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर दौड़ के साथ लंबी कूद, ऊंची कूद सहित एथलेटिक्स की अन्य स्पर्धाएं कराई जा रही हैं। द्रोणाचार्य स्टेडियम में सुबह से ही विभिन्न मुकाबले चल रहे हैं। खिलाड़ी अपनी-अपनी स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आज प्रतियोगिता का समापन भी होगा। विभिन्न स्पर्धाओं के मुकाबले पूरे होने के बाद परिणाम सामने आएंगे और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।

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