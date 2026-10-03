फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा : नायब सैनी

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किसानों और आढ़तियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष धान की खरीद सुचारू रूप से कराने की मांग रखी। किसानों को फसल बेचने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीर है। धान की खरीद के दौरान किसी भी किसान को अनावश्यक परेशानी नहीं आने दी जाएगी। भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं, किसानों की धान की फसल के एक-एक दाने की खरीद होगी।किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार के सभी मंत्री, विधायक सहित वह स्वयं भी मंडियों का निरीक्षण कर रहे हैं। उपायुक्त भी स्थिति पर नजर रखे हुए है। हर मंडी पर एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को सलाह दी कि वह 17 प्रतिशत नमी का ही धान मंडी में लाए।