Kurukshetra News: रामलीला का मंचन में हनुमान ने सुनाया अशोक वाटिका का वृत्तांत

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हनुमान ने श्रीराम को माता सीता की चूड़ामणि प्रदान की। उन्होंने अशोक वाटिका का पूरा वृत्तांत सुनाया। रावण के दरबार में अंगद ने अपना पैर जमाया। लक्ष्मण मूर्छा का भावुक दृश्य भी प्रस्तुत किया गया। वैद्य सुषेण को लंका से उठाकर लाने का अभिनय भी हनुमान का किरदार निभाने वाले कलाकार ने किया। संजीवनी बूटी लाने का दृश्य भी दिखाया गया। दृश्यों के बीच राम और लक्ष्मण ने बच्चों को लोरी दी। दर्शकों ने जय श्रीराम का उद्घोष कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।रामलीला का महत्वप्रधान मास्टर सुंदरलाल ने रामलीला के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यस्त जीवन में लोग भौतिकवादी सुखों की ओर बढ़ रहे हैं। इससे भारतीय संस्कृति को अनदेखा कर पाश्चात्य संस्कृति अपनाई जा रही है। रामलीला जैसे मंच ही भारतीय संस्कृति को जीवित रखते हैं। उन्होंने दर्शकों से बच्चों को रामलीलाओं में लाने का आह्वान किया।प्रमुख कलाकार और पदाधिकारीरामलीला में राहुल सैनी ने रावण और महेंद्र ठाकुर ने राम का रोल किया। सुभाष सैनी लक्ष्मण, अश्वनी शर्मा मेघनाद और कुलवंत सिंह भट्टी हनुमान बने। हेमंत बंसल ने विभीषण और पारस सरदाना ने अंगद की भूमिका निभाई। राहुल कालड़ा वैद्य सुषेण, राजेश शर्मा सुग्रीव और गोविंद जामवंत बने। इस अवसर पर संरक्षक मिलाप गुप्ता, अध्यक्ष राजिंद्र गर्ग, प्रधान मास्टर सुंदर लाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।