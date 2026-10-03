राहुल गांधी के वोट चोरी का आरोप ढकोसला : महिपाल ढांडा

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शिक्षा मंत्री शुक्रवार को एसएमबी गीता स्कूल में आयोजित खेल प्रतियोगिता में पहुंचे थे। प्रतियोगिता में देशभर से करीब 700 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने स्कूल में बनने वाले नए छात्रावास का उद्घाटन किया और खेलों में हिस्सा ले रहे विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान महिपाल ढांडा ने कहा कि राहुल गांधी को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस चुनाव में और किस तरह वोट चोरी हुई। उन्होंने कहा कि जहां-जहां एसआईआर हुआ, वहां लोगों को अपना वोट दोबारा बनवाने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला। अगर किसी को प्रक्रिया पर आपत्ति थी तो वह अदालत भी जा सकता था।

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कुरुक्षेत्र। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अपने कुरुक्षेत्र के दौरे के दौरान राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को लोगों को बरगलाने और सत्ता हासिल करने का ढकोसला बताया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को वोट कटने को लेकर आपत्ति थी तो वोट बनवाने और आपत्ति दर्ज कराने के रास्ते खुले थे। एसआईआर की प्रक्रिया पर भी किसी को आपत्ति थी तो वह कोर्ट जा सकता था।