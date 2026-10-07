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झज्जर में राजकीय नेहरू कॉलेज में सेवा ज्योति यात्रा का हुआ शुभारंभ
सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय पीजी महाविद्यालय ऑडिटोरियम में विकसित भारत संकल्प सभा (सेवा ज्योति यात्रा) का आयोजन हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहन लाल बड़ोली बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि, जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना, दिनेश कौशिक, संजय कबलाना सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट अतिथि रहें। डीसी वर्षा खांगवाल ने अतिथिगणों का स्वागत किया।
कॉलेज परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत लगा प्रदर्शनी का भी अतिथिगण ने अवलोकन किया। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वर्चुअल सम्बोधन भी सुना।
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