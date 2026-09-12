{"_id":"6aa5030647e1ab2f930c1153","slug":"video-sanitation-workers-strike-in-jhajjar-ends-cleaning-operations-resume-in-the-city-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर में सफाई कर्मियों की हड़ताल ख़त्म, शहर में सफाई शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सफाई कर्मियों की मांग माने जाने के बाद उनकी हड़ताल खत्म हो गई है। शनिवार से सफाई कर्मी काम पर वापस लौट आए और शहर में सफाई का काम शुरू हों गया। शहर के पुराना बस स्टैंड रोड, पुराना बर्फखाना रोड, आंम्बेडकर चौक, बेरी रोड पर सफाई कर्मियों ने सफाई की। इससे लोगों को राहत मिली। प्रत्येक रोड पर तीन से चार कर्मियों को सफाई के लिए लगाया गया था। यहां बता दे कि सफाई कर्मी 37 दिन से मांगों को लेकर हड़ताल पर थे।

... और पढ़ें