{"_id":"6ab7e015d3c173c7a50f930b","slug":"video-jhajjar-ambulance-collides-with-a-trailer-on-badli-bypass-three-dead-including-the-driver-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर: बादली बाईपास पर ट्राला से टकराई एंबुलेंस, चालक समेत तीन की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बादली। बादली बाईपास पर पेलपा मोड़ के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एंबुलेंस चालक समेत पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि एंबुलेंस में सवार उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब एंबुलेंस ट्राला में पीछे से जा टकराई। हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक का उपचार झज्जर के निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार झज्जर के कच्चा बाबरा रोड निवासी 61 वर्षीय सैन प्रकाश का गुरुग्राम के स्वास्तिक अस्पताल में उपचार चल रहा था। शनिवार सुबह उनकी पत्नी 59 वर्षीय लक्ष्मी देवी उन्हें निजी एंबुलेंस से उपचार के बाद वापस झज्जर लेकर लौट रही थीं। उनके साथ उनका पुत्र पंकज भी था। बादली बाईपास पर पेलपा मोड़ के पास एंबुलेंस आगे चल रहे ट्राला से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एंबुलेंस चालक प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की मदद से हादसे में घायल सैन प्रकाश, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और पुत्र पंकज को झज्जर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने सैन प्रकाश और लक्ष्मी देवी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। उपचार के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 32 वर्षीय पंकज को गंभीर चोटें आई हैं और उसका उपचार झज्जर के एडवांटा अस्पताल में कराया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही बादली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक सैन प्रकाश के पुत्र पंकज की शिकायत पर ट्राला चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने ट्राला को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।थाना बादली प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। ट्राला को कब्जे में ले लिया गया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। घायल पंकज की शिकायत पर ट्राला चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सेवानिवृत्ति से चार माह पहले हादसे में सैन प्रकाश की मौत: मृतक सैन प्रकाश सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और करीब चार माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। बताया गया कि 20 सितंबर को हुए सड़क हादसे के बाद उनका गुरुग्राम के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। शनिवार को उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी उन्हें उपचार के बाद निजी एंबुलेंस से वापस झज्जर लेकर लौट रही थीं। इसी दौरान बादली बाईपास पर पेलपा मोड़ के पास एंबुलेंस ट्राला से टकरा गई। पंकज के घर चार दिन पहले हुआ था बेटे का पूजन: हादसे में घायल 32 वर्षीय पंकज झज्जर की सीताराम गेट कॉलोनी का रहने वाला है। पंकज के दो बेटे हैं। बताया गया कि पिछले माह ही उसके घर बेटे का जन्म हुआ था और चार दिन पहले ही नवजात के पूजन का समारोह आयोजित किया गया था। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन हादसे की खबर से खुशियां मातम में बदल गईं।

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