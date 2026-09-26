{"_id":"6ab7ce5e54c43d0ca7001989","slug":"video-jhajjar-crop-registration-work-on-holiday-at-three-places-halted-due-to-power-failure-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर: छुट्टी के दिन तीन जगह फसल पंजीकरण का काम, बिजली गुल होने से रुका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। किसानों की फसल पंजीकरण का काम जारी है। प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए शनिवार को छुट्टी के दिन तीन जगहों पर कंप्यूटर लगाकर पंजीकरण का काम करवाया, लेकिन बिजली की आंख-मिचौली ने काम को रोक दिया। इसके चलते किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए इंतजार करना पड़ा। शनिवार को भी 200 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करवाया। शनिवार को सरकारी कार्यालयों की छुट्टी का दिन था, इसलिए प्रशासन की तरफ से सरल केंद्र के अलावा एसडीएम कार्यालय के नजदीक दो जगहों पर फसल पंजीकरण के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की ड्यूटी लगाई हुई थी। किसान भी आराम से अपने पंजीकरण का काम करा रहे थे, लेकिन पूरा दिन में कई बार बिजली आंख-मिचौली खेलती रही। इस कारण किसानों को इंतजार करना पड़ा। लघु सचिवालय के दोनों फेज में कई बार बिजली गुल हुई। इसके चलते कंप्यूटर बंद हो गए और काम नहीं हो सका। बिजली सुचारु होने पर ही काम चालू हो सका। राज्य सरकार की तरफ से खरीफ-2026 के दौरान मेरी फसल-मेरा ब्योरा'' पोर्टल पर फसल पंजीकरण से वंचित रह गए किसानों को एक और अवसर प्रदान किया है। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी खरीफ फसलों का पंजीकरण नहीं कराया है, वे रविवार, 27 सितंबर तक पोर्टल पर अपनी कृषि भूमि एवं फसल विवरण दर्ज करवा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण से छूटे हुए किसान उपमंडल अधिकारी (नागरिक) झज्जर, बेरी, बादली व बहादुरगढ़ के कार्यालय में जाकर भी अपनी कृषि भूमि व फसल से संबंधित जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों द्वारा दर्ज किए गए भूमि एवं फसल संबंधी विवरण का सत्यापन सेटेलाइट डाटा तथा संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग एवं मौका निरीक्षण के माध्यम से करवाया जाएगा। पोर्टल पर किया गया फसल पंजीकरण सत्यापन उपरांत ही मान्य माना जाएगा। डीसी ने जिला के किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल पंजीकरण के समय अपनी भूमि एवं फसल से संबंधित पूर्ण एवं सटीक जानकारी दर्ज करें। सही विवरण देने से सत्यापन प्रक्रिया और फसल बेचने में किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीसी ने बताया कि पोर्टल के पुनः खुलने की अवधि में 27 सितंबर के दौरान सभी संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी किसानों को फसल पंजीकरण प्रक्रिया सुगमता से पूर्ण करने के लिए आवश्यक सहयोग एवं सुविधा प्रदान करेंगे।

... और पढ़ें