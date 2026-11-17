{"_id":"6afc1ec8c764cb3c0f027d48","slug":"video-bypass-routes-in-baadli-are-unsafe-drivers-forced-to-travel-in-the-dark-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बादली में सुरक्षित नहीं बाईपास के रास्ते, अंधेरे में सफर को मजबूर चालक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बादली में सुरक्षित नहीं बाईपास के रास्ते, अंधेरे में सफर को मजबूर चालक
बादली क्षेत्र के बाईपास पर सफर अब सुरक्षित नहीं रह गया है। बाईपास पर जगह-जगह सड़क की सफेद पट्टी गायब हो चुकी है, जिससे रात के समय वाहन चालकों को सड़क की सीमा का अंदाजा नहीं लगता और हादसे का डर बना रहता है।
सड़क किनारे पेड़ों की टहनियां और झाड़ियां पट्टी के अंदर तक आ गई हैं, जिससे सड़क संकरी हो गई है। दो वाहन पास होने में भी चालकों को दिक्कत होती है।
माजरा चौक और गुड़गांव चौक पर स्ट्रीट लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। कई जगह बत्तियां खराब पड़ी हैं, जिससे रात में चौक पूरी तरह अंधेरे में डूब जाते हैं। अंधेरे, पट्टी न होने और झाड़ियों के कारण वाहन चालकों को खासकर रात में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बाइक और छोटे वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान हैं।
सर्दी में कोहरे के चलते दृश्यता पहले ही कम हो जाती है। ऐसे में ग्रामीणों और चालकों ने प्रशासन से सड़कों पर तुरंत सफेद पट्टी लगाने, टहनियों की कटिंग करवाने और खराब बत्तियां ठीक करवाने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।