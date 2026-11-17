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माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु माता के दरबार में नवरात्र के अलावा हर माह की अष्टमी पर पूजा-अर्चना करने के लिए आते हैं। मां के दरबार में अलसुबह से ही भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। सुबह करीब 5 बजे मां को अंदर वाले दरबार से बाहर वाले भवन में लाया गया, जहां पुजारी ने मंत्रोच्चारण के साथ स्नान करवाया और मंगला आरती के बाद भक्तों के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए। मंदिर के पुजारी कुलदीप वशिष्ठ ने बताया कि हर माह की अष्टमी के दिन मां के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। महिलाओं ने मां के मंदिर में पीपल के पेड़ पर धागा बांधकर मन्नत मांगी। भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। बेरी शहर चौकी प्रभारी पीएसआई सागर के अनुसार, माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में हर माह की अष्टमी के दिन हरियाणा, दिल्ली समेत आसपास के राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। मां भीमेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है। विद्वानों के अनुसार, मां की मूर्ति को पांडु पुत्र भीम पाकिस्तान के हिंगजाल पर्वत से लेकर आए थे। भीम ने मां से कहा कि वह उनके साथ चलेंगी, लेकिन उन्हें अपनी गोद में रखना होगा और जिस स्थान पर उतारेंगे, वह वहीं स्थापित हो जाएंगी। भीम ने मां का कहना माना और गोद में उठाकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। जब भीम मां को लेकर बेरी कस्बे से गुजर रहा था, तो लघु शंका के लिए उसे अपनी गोद से उतारना पड़ा। बाद में जब भीम ने मां को उठाने का प्रयास किया, तो वह नहीं उठीं। तभी मां भीमेश्वरी की यहां स्थापना हुई और महाभारत के युद्ध के बाद यहां मंदिर की स्थापना कर दी गई।

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