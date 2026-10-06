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Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Asian Games silver medalist Ashima Ahlawat welcomed at Naunihal.

एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली आशिमा अहलावत का नौनिहाल में हुआ स्वागत

Tue, 06 Oct 2026 06:03 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:03 PM IST
Asian Games silver medalist Ashima Ahlawat welcomed at Naunihal.
बेरी। एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी आशिमा अहलावत का मंगलवार को उनके नौनिहाल बेरी में पहुंचने पर स्वागत किया गया। आशिमा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, ग्रामीण और क्षेत्र के गणमान्य लोग हर्बल पार्क में एकत्रित हुए। यहां से उन्हें ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ जुलूस के रूप में उनके नौनिहाल स्थित घर तक ले जाया गया। इस दौरान लोगों ने खिलाड़ी का फूलमालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। खिलाड़ी आशिमा अहलावत के मामा एडवोकेट शमशेर ने बताया कि उनकी भांजी ने हाल में जापान में हुई महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीता हैं। बेरी पहुंचे गांव के गणमान्य लोगों ने भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में सर्वजातीय कादयान खाप के प्रधान एवं बेरी नगरपालिका चेयरमैन देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने आशिमा अहलावत को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई। वहीं काली दास महाराज ने भी खिलाड़ी का फूल-मालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान ने कहा कि आशिमा अहलावत ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर न केवल अपने परिवार और नौनिहालबल्कि पूरे बेरी क्षेत्र और हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटियां आज खेलों के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आशिमा की सफलता क्षेत्र के अन्य युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। इस मौके पर संदीप कादयान, सूबेदार धीर सिंह, जयभगवान, सूबेदार करतार सिंह, धारा सिंह, वेदपाल सिंह, समस्त नगर पालिका पार्षद, एडवोकेट भारत भूषण मौजूद रहे।
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