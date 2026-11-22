{"_id":"6b02b4f869932a41820c7775","slug":"video-shakti-mahila-samiti-organized-a-langar-in-bahadurgarh-on-the-occasion-of-the-prakash-utsav-birth-anniversary-of-guru-nanak-dev-ji-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहादुरगढ़ में गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर शक्ति महिला समिति ने लगाया लंगर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के रोहतक रोड पर शक्ति महिला समिति की ओर से लंगर सेवा का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति की सदस्यों ने सेवा भाव से लंगर वितरित कर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को आत्मसात करने का संदेश दिया। समिति की संयोजिका दीप्ति मुंजाल ने बताया कि संस्था की ओर से पिछले कई वर्षों से हर साल गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर लंगर सेवा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, सेवा और सद्भावना का प्रतीक है। उनकी दी गई शिक्षाएं आज भी समाज को प्रेम, समानता, भाईचारे और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करना ही ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर समिति की संयोजिका दीप्ति मुंजाल, सह-संयोजिका ज्योति दुआ, चारू दुआ, साहिबा मुंजाल, ज्योति ऐलावादी, उषा ऐलावादी सहित अन्य सदस्य मौजूद रही।

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