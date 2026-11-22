{"_id":"6b02cc9ce1c1155caf0e3ea9","slug":"video-former-deputy-chief-minister-dushyant-chautala-arrived-in-jhajjar-and-stated-that-a-trailer-of-the-objections-regarding-the-voting-process-will-be-seen-in-uttar-pradesh-uttarakhand-punjab-goa-and-manipur-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर पहुंचे पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बोले- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में दिखेगा वोटों पर आपत्ति का ट्रेलर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सत्ता में लंबे समय तक बने रहने का भ्रम इंदिरा गांधी को भी था। आपातकाल के बाद जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। राजीव गांधी को भी 403 सांसदों का बहुमत होने का भ्रम था, लेकिन वर्ष 1989 में जनता ने उन्हें भी जवाब दिया। वर्ष 2014 में कांग्रेस को भी सत्ता में बने रहने का भ्रम था, लेकिन जनता ने उसे 43 सीटों तक सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को इस तरह का वहम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और समय आने पर जनता अपने मताधिकार से जवाब देती है। वह रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करीब 13 करोड़ 94 लाख लोगों के वोटों पर आपत्ति जताना उनके सीने में खंजर के बराबर है। इसका असर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि आगामी पांच राज्यों के चुनाव देश की राजनीति और भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ की धरती ऐतिहासिक महत्व रखती है। इसी धरती पर स्व. देवीलाल ने आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में बिताए थे। 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि भी है। वहीं, वर्ष 1985 में स्व. देवीलाल ने हिसार से इसी दिन न्याय युद्ध की शुरुआत की थी। इन ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हुए जेजेपी आगामी 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में अपना स्थापना दिवस मनाएगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं में प्रतिभा और मेहनत की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करवाने के कारण युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान लाखों रोजगार देने और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के वादे किए गए थे, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करें। हरियाणा के युवाओं को केवल आश्वासन नहीं बल्कि सम्मानजनक रोजगार और अपने प्रदेश में आगे बढ़ने के अवसर चाहिए।

... और पढ़ें