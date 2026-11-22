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पंचायती गुरुद्वारा एवं बाबा नानक निष्काम सेवा समिति की ओर से सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को ऐतिहासिक धर्म व आस्था की नगरी झज्जर में श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य विशाल नगर कीर्तन पंचायती गुरुद्वारे से निकाला गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान संगत की आस्था देखते ही बनती थी। पंच प्यारों की अगुवाई में निकली नगर कीर्तन यात्रा के दौरान पूरा शहर गुरु की महिमा के जयकारों से गूंज उठा। साथ ही संगत ऊंचा दर बाबे नानक दा, सतनाम, सतनाम सतनाम जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु जी.. जो बोले सो निहल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पंचायती गुरुद्वारा में अरदास के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पंज प्यारों की अगुवाई में सुंदर फूलों से सजी पालकी साहिब में विराजमान कर नगर कीर्तन का शुभारंभ किया जाता है। पालकी के आगे महिलाएं हाथों में झाडू लिए नगर कीर्तन के रास्ते को साफ करने की सेवा कर रही थी। इस दौरान गतका पार्टी के सदस्यों ने लाठी-तलवार से शानदार करतब दिखाए। इसे देखने के लिए शहर के मुख्य चौक चौराहों एवं सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पंचायती गुरुद्वारा के प्रमुख सेवक विनीत पोपली ने बताया कि हर वर्ष की भांति प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है। समिति प्रधान ईश्वर शर्मा ने नगर कीर्तन में सहयोग करने वाली साध संगत का आभार व्यक्त किया और कहा कि सभी के सहयोग से गुरुनानकदेवजी के आशीर्वाद से नगर कीर्तन निकाला गया। कार्तिक पूर्णिमा को गुरुनानक देव जी की जयंती के अवसर पर 24 नवंबर को गुरुद्वारा परिसर में एक बजे लंगर का आयोजन किया जाएगा। नगर कीर्तन पंचायती गुरुद्वारा से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पंचायती गुरुद्वारा परिसर में संपन्न हुआ। इस मौके पर समिति प्रधान ईश्वर शर्मा, बाबू सिंह, भाई ज्ञानी, भाजपा के मीडिया प्रभारी गीतांशु चावला, मनोनीत पार्षद कमल गिरोत्रा, अशोक जुनेजा, विनीत पोपली, अंकुर खुराना, राजेश भाटिया, अमित सचदेवा, हर्ष डोगरा, गौरव तनेजा, नीरज पोपली, रोहित बत्रा मौजूद रहे।

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