{"_id":"6aa50ba31dab9725270f5016","slug":"video-police-patrol-the-streets-in-hansi-dsp-personally-takes-charge-of-the-checking-operation-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में पुलिस का सड़कों पर पहरा, डीएसपी ने खुद संभाली चेकिंग की कमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी में कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। जिले के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहनता से जांच की। इसी दौरान डीएसपी अक्षय कुमार ने खुद विभिन्न नाकों और चेकिंग प्वाइंटों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हांसी की सड़कों पर आज पुलिस का पहरा दिखाई दिया।अनाज मंडी नाका, सिसाय पुल नाका सहित विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग की। डीएसपी अक्षय कुमार ने चेकिंग प्वाइंटों का निरीक्षण करते हुए मौके पर तैनात पुलिस जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएसपी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि नाकाबंदी के दौरान प्रत्येक वाहन की सतर्कता और गंभीरता से जांच की जाए। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बिना नंबर प्लेट वाहनों पर विशेष नजर डीएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना नंबर प्लेट चलने वाले वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को इंपाउंड भी किया जाए। पुलिस का मकसद चेकिंग के जरिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसना है, ताकि शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे। वहीं पुलिस कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि चेकिंग के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आमजन से अपील डीएसपी अक्षय कुमार ने लोगों से पुलिस की चेकिंग में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने वाहन चालकों से अपने जरूरी दस्तावेज साथ रखने और यातायात नियमों का पालन करने को कहा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नाकाबंदी और चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।यानी हांसी में पुलिस का साफ संदेश है। सड़क पर नियम तोड़ने वालों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

... और पढ़ें