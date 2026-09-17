सेवा संकल्प अभियान: हिसार में पौधरोपण, रक्तदान व योग समेत कई कार्यक्रम; जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का लक्ष्य

सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर निगम की ओर से आज वीरवार से शहर में विभिन्न जागरूकता एवं सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। निगमायुक्त सी जयाश्रद्धा ने इन कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त आयुक्त वेद प्रकाश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आज नगर निगम क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों, पार्कों और प्रमुख चौक-चौराहों पर दीप जलाने के साथ लाइट की व्यवस्था की जाएंगी।

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कल 18 सितंबर को सातरोड तालाब पर पौधरोपण होगा। इसमें कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मुख्य अतिथि होंगे। 21 सितंबर को नगर निगम कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाएंगे। 23 सितंबर को कैमरी रोड स्थित मोक्ष आश्रम में ओल्ड एज होम विजिट कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चे व बुजुर्ग एक साथ समय बिताकर सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का संदेश दिया जाएगा। 26 सितंबर को नगर निगम कार्यालय में सफाई एवं कार्यालय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। 29 सितंबर को उपायुक्त सभागार में डिजिटल एवं साइबर सिक्योरिटी कैंप होगा।2 अक्टूबर को श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 6 अक्तूबर को टाउन पार्क में योग कार्यक्रम होगा। 7 अक्तूबर को हिसार और 8 अक्तूबर को बरवाला व उकलाना में कंपोस्टिंग को लेकर सेमिनार होंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के साथ कचरे के उचित प्रबंधन और कंपोस्टिंग के प्रति जागरूक किया जाएगा।निगम आयुक्त सी जयाश्रद्धा ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक स्वच्छता गतिविधियां की जाएंगी। स्कूल के छात्रों और आमजन को स्वच्छता के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएंगी। मोहल्ला व प्रत्येक वार्ड को जीरो वेस्ट बनाने के कार्यक्रम होंगे।