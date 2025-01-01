Hisar News: आंबेडकर बस्ती में बिजली चोरी के 27 मामले पकड़े
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:08 AM IST
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हिसार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की चार टीमों ने पुलिस और विजिलेंस के साथ मिलकर आंबेडकर बस्ती में बिजली चोरी के 27 मामले पकड़े। करीब दो घंटे चले अभियान में घर-घर जाकर कनेक्शन, मीटर और लोड की जांच की गई। बिजली चोरों पर करीब 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
एसडीओ प्रवीन कुमार और पड़ाव पुलिस चौकी प्रभारी संदीप कुमार के नेतृत्व में सुबह सात बजे चेकिंग शुरू हुई। करीब 27 उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। एसडीओ ने बताया कि बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन और बिजली व्यवस्था से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोड के अनुसार जुर्माना लगाया गया है।
भारी पुलिस बल की मौजूदगी से बस्ती में खलबली मची रही। कुछ लोगों ने कार्रवाई से बचने का प्रयास किया लेकिन टीमों की मुस्तैदी से वे पकड़ में आ गए।
एसडीओ प्रवीन कुमार और पड़ाव पुलिस चौकी प्रभारी संदीप कुमार के नेतृत्व में सुबह सात बजे चेकिंग शुरू हुई। करीब 27 उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। एसडीओ ने बताया कि बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन और बिजली व्यवस्था से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोड के अनुसार जुर्माना लगाया गया है।
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भारी पुलिस बल की मौजूदगी से बस्ती में खलबली मची रही। कुछ लोगों ने कार्रवाई से बचने का प्रयास किया लेकिन टीमों की मुस्तैदी से वे पकड़ में आ गए।