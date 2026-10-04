{"_id":"6ac259da43167be7310a34ea","slug":"video-fire-breaks-out-in-a-vacant-shop-in-hansi-incident-suspected-to-have-been-caused-by-a-bidi-spark-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में खाली पड़ी दुकान में लगी आग, बीड़ी की चिंगारी से हादसा होने की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी के बड़सी गेट के अंदर खाली पड़ी दुकानों में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक खाली दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान में काम कर रहे एक मजदूर ने बीड़ी पीने के बाद उसे फेंक दिया। बीड़ी की आग सूखे घास-फूस तक पहुंच गई, जिसके बाद आग ने दुकान में पड़ी लकड़ी की कड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, वरना आसपास चारों तरफ दुकानें होने के कारण बड़ा हादसा और ज्यादा नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों के अनुसार, दुकान खाली थी और उसमें घास-फूस व लकड़ी का सामान पड़ा हुआ था। आग लगने से सामान को नुकसान हुआ है, हालांकि फिलहाल नुकसान ज्यादा नहीं बताया जा रहा है। सचिन कुमार की खाली दुकान में आग लगी थी। सचिन कुमार के अंकल जयभगवान ने बताया कि दुकान में घास-फूस पड़ा हुआ था और मजदूर द्वारा बीड़ी फेंकने की वजह से उसमें आग लगने की बात सामने आई है। वहीं फायरमैन संदीप सिंह ने बताया कि इससे पहले चार कुतुब गेट से समाधा रोड की तरफ बाड़ में आग लगी थी, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। इसके बाद बड़सी गेट के अंदर खाली दुकान में आग लगने की सूचना मिली, जहां दमकल की दो गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया।समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से आसपास की दुकानों को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया गया।

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